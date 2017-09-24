У "ДНР" заявили про затримання "українських розвідників" за підрив "міністра" Тимофеєва

Угрупування «ДНР» заявляє про затримання "організаторів" підриву так званого міністра доходів і зборів Олександра Тимофеєва з позивним «Ташкент». Про це повідомили сайти бойовиків, передають "Новости Донбасса".

Згідно з повідомленням, за «гарячими» слідами затримано 6 осіб. Їхній арешт проводили співробітники "МДБ ДНР".

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В угрупованні стверджують про причетність затриманих до Головного управління розвідки Міноборони України.

Як повідомлялося раніше, вранці 23 вересня в окупованому Донецьку стався вибух. За інформацією російських і підконтрольних «ДНР» ЗМІ, було скоєно замах на міністра» Тимофеєва, також відомого під позивним «Ташкент».

За інформацією ЗМІ, ватажок «ДНР» Олександр Захарченко посилив охорону після замаху на Тимофеєва.

Олександр Тимофеєв (позивний «Ташкент») входить до найближчого оточення Захарченка.