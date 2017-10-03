Російський актор пояснив, чому пішов до добровольців на Донбасі

Російський актор Анатолій Пашинін пояснив, чому ніколи не хотів приєднатися до Збройних сил України, а обрав добровольчий батальйон. Про це Пашинін розповів в інтерв'ю "Обозревателю".

"Я ніжна квітка, мені потрібні певні умови, щоб я міг насолоджуватися життям, і це точно не ЗСУ. Це повинні бути добровольці. Я вже як Діоген вдень з вогнем шукаю людину, а тут в кого не плюнь й влучиш у людину. До того ж, сама атмосфера дозволяє тобі зібратися", — розповів Пашинін.

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За словами актора, єдиний "блат", який він отримав при потраплянні в добровольчий батальйон - це можливість без черги потрапити на передову.

"У нашому бойовому батальйоні мене по блату, за гарні оченята так сказати, кинули на нуль, а так, звичайно, потрібно себе проявити, щоб тебе туди взяли. Тому що від туди люди виїжджати не хочуть", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, російський актор Анатолій Пашинін, який перебрався до України, служить добровольцем української армії на Донбасі.