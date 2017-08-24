Колишній російський актор воює в АТО на боці України - журналіст (фото)

Російський актор Анатолій Пашинін, який перебрався до України, служить добровольцем української армії на Донбасі. Про це на своїй сторінці Facebook розповів журналіст Андрій Цаплієнко.

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"Не думав, що зустрічатиму День Незалежності в компанії людини з ворожих окопів. Але "старлей Доронін" - за нас! Зірка російського кіно, герой культового серіалу "Грозовые ворота" і вже місяць, як доброволець українського війська, Анатолій Пашинін зутрічає свято з побратимами на передовій. Де кулі, кров та героїзм справжні. І свято Незалежності має справжній, неповторний смак. Будьмо, брати і сестри!" - йдеться у його повідомленні, до якого додане фото самого Цаплієнка з актором.

Як повідомляв УНІАН, російський письменник Захар Прилєпін з жовтня 2016 року обіймає посаду заступника командира "батальйону" з роботи з особовим складом "ДНР".