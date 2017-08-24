Колишній російський актор воює в АТО на боці України - журналіст (фото)
Зірка російського кіно вже місяць, як доброволець українського війська.
Російський актор Анатолій Пашинін, який перебрався до України, служить добровольцем української армії на Донбасі. Про це на своїй сторінці Facebook розповів журналіст Андрій Цаплієнко.
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"Не думав, що зустрічатиму День Незалежності в компанії людини з ворожих окопів. Але "старлей Доронін" - за нас! Зірка російського кіно, герой культового серіалу "Грозовые ворота" і вже місяць, як доброволець українського війська, Анатолій Пашинін зутрічає свято з побратимами на передовій. Де кулі, кров та героїзм справжні. І свято Незалежності має справжній, неповторний смак. Будьмо, брати і сестри!" - йдеться у його повідомленні, до якого додане фото самого Цаплієнка з актором.
Як повідомляв УНІАН, російський письменник Захар Прилєпін з жовтня 2016 року обіймає посаду заступника командира "батальйону" з роботи з особовим складом "ДНР".