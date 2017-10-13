У полоні бойовиків на Донбасі перебувають 152 українці – СБУ

За інформацією Служби безпеки України на сьогодні у заручниках бойовиків на окупованому Донбасі перебувають 152 українських громадянина, ще 404 ‒ вважаються зниклими безвісти.

Як повідомили у прес-центрі СБУ, голова відомства Василь Грицак провів зустріч з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

Під час зустрічі він закликав представників Всеукраїнської ради церков звернутись до глав усіх світових конфесій із проханням допомогти у процесі звільнення заручників. «Ми маємо використовувати будь-яку можливість, щоб привернути увагу до цієї проблеми та знайти шляхи її вирішення. Щоб здоровий глузд переміг, і наші бранці повернулись додому», ‒ підкреслив Грицак.

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Представники Всеукраїнської ради церков у присутності матерів та дружин заручників підтримали пропозицію голови СБУ. Вони пообіцяли об'єднати зусилля усіх конфесій задля звільнення заручників. «Найближчим часом спільне звернення надійде до духовних лідерів та до міжнародних організацій, що займаються звільненням заручників», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що проросійські бойовики утримують у полоні на тимчасово окупованому Донбасі 144 українці. «Нам вдалося встановити 88 наших заручників із 144-х - де вони перебувають», - сказала вона. За її словами, українська сторона готова передати на обмін бойовикам 313 осіб.