Хапають просто за українську позицію: Геращенко розповіла про збільшення заручників в ОРДЛО до 137 осіб

За два тижні список українських заручників ОРДЛО збільшився до 137 осіб, а бойовики підтверджують утримання тільки 71. Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради, уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook по завершенню скайп - конференції мінської гуманітарної підгрупи , в якій також взяли участь український обмудсмен Валерія Лутковська і експерти СБУ.

За її словами, список заручників збільшився, в першу чергу, за рахунок цивільних, яких хапають просто за українську позицію і звинувачують в «диверсіях» і «шпигунстві».

Читайте такожУ серпні координатор ОБСЄ відвідає українських заручників на Донбасі - Геращенко

«На сьогодні, як вже інформувала СБУ, ми вимагаємо звільнити з ОРДЛО 137 українців. Вони ж підтверджують утримання тільки 71 (сьогодні офіційно підтвердили утримання в тюрмі Донецька журналіста Станіслава Асєєва)», - написала Геращенко.

«Ми ще раз заявили чітку українську позицію, що вимагаємо не лише звільнення всіх незаконно утримуваних в ОРДЛО українців, але й звільнення всіх політв'язнів Кремля, в т. ч. і кримських татар», - наголосила на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН раніше, ОРДЛО включили в свої вимоги звільнення полоненого на Донбасі російського військовослужбовця Віктора Агєєва. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради, уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко після скайп-конференції гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи.

"Ще один пікантний момент- ОРДЛО включили в свої вимоги на звільнення російського "потіряшку", кадрового військового російської армії Агєєва, типу це "ополчєнєц". Тут позиція України однозначна: це - військовий злочинець. Ми чекаємо, що влада РФ визнає його присутність в Україні, суд має визначити міру його злочину, світ має знати деталі злочину, бо це факти російської військової присутності на Донбасі", - наголосила Геращенко.