Окупанти обстріляли з мінометів околиці Водяного, пошкоджено будинки мирних жителів

Окупанти обстріляли з мінометів околиці селища Водяне поблизу Маріуполя, пошкоджено будинки мирних жителів.Про це повідомляє у Facebook Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Читайте такожУ зоні АТО внаслідок обстрілу бойовиків поранено двох українських бійців «НЗФ ОРДО обстріляли позиції підрозділів Збройних сил України в АТО, розташованих на околиці населеного пункту Водяне поблизу Маріуполя із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметрів. Внаслідок зазначених обстрілів постраждали будівлі мирних мешканців селища Водяне», - сказано у повідомленні.

Українська сторона СЦКК наголошує, що обстріли населених пунктів та намагання звинуватити в цьому ЗСУ свідчать про зацікавленість керівництва ОРДО у подальшому загостренні конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 27 жовтня, терористи обстріляли житлові будинки на околицях Широкиного та Мар’їнки, жертв та постраждалих немає, пошкоджено будинки.