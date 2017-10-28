Полторак назвав причини небойових втрат в українській армії

Небойові втрати військовослужбовців є, основні причини – хвороби, порушення заходів безпеки і вживання алкоголю.

Про це сказав міністр оборони України Степан Полторак у коментарі "112 Україна".

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"Небойові втрати, на жаль, ще є. Вони були з першого дня агресії Російської Федерації, причини абсолютно різні. Це буває, коли люди помирають від хвороб, буває від порушень заходів безпеки. На жаль, є випадки, коли особовий склад вживає спиртні напої", - сказав Полторак.

За його словами, кожен випадок розслідують і вживають заходи, щоб таке не повторювалося.

Нагадаємо, раніше головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що з 2014 року понад 10 тис. українських військовослужбовців загинули і були поранені не внаслідок бойових дій. Матіос також зазначив, що «дві повноцінні бригади загинули внаслідок того, що не виконували статути, вчиняли злочини відносно один одного».