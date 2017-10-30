Бойовики перекинули в район Докучаєвська нову тактичну групу – ІС

За оперативними даними групи «Інформаційний спротив», в район Докучаєвська противник перекинув нову тактичну групу, що відразу позначилося на активізації обстрілів з його боку (як північніше даного н. п., так і південніше - на відвалах).

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Крім того, в даному районі фіксується зміна позицій бронетехніки окупантів на Старій Колонії - фіксувалося переміщення 2-х БМП-1 в посадках.

На Соколі (проїздом в північну частину Докучаєвська) фіксувалися 3 вантажівки з боєприпасами і 1 КамАЗ з живою силою.