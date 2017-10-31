Доба в АТО: бойовики з гранатометів били по позиціях української армії біля Авдіївки

У районі АТО минула доба завершилась без суттєвих змін в обстановці. Увечері російсько-окупаційні угруповання дещо зменшили інтенсивність обстрілів наших позицій, проте повного дотримання режиму тиші вздовж лінії розмежування не було. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.

Читайте такожДоба в АТО: 15 обстрілів, одного українського військового поранено"На Донецькому напрямку наприкінці доби бойовики з протитанкових гранатометів били по опорних пунктах української армії на підступах до Авдіївки і Пісків", - йдеться в повідомленні.

"На Маріупольському напрямку, близько 21 години ворог застосовував великокаліберний кулемет неподалік Старогнатівки. Вогнем у відповідь наші військові припинили провокацію. У результаті цього протистояння отримав поранення один український захисник. Зараз постраждалий перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я оцінюється як задовільний", - зазначили в прес-центрі.

Також прес-центр повідомив, що на Луганському напрямку, вчергове порушуючи домовленості про відведення озброєння, калібр якого перевищує 100 міліметрів, проросійські найманці випустили шість мін калібру 120 міліметрів по оборонцях Трьохізбенки.

"Загалом за минулу добу окупанти десять разів порушили перемир’я. Сили АТО 7 разів застосовували піхотне озброєння на ураження противника. Унаслідок бойових дій один український військовослужбовець отримав поранення", - підсумували в прес-центрі.