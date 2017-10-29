Доба в АТО: бойовики посилили вогонь на Донецькому напрямку, один український захисник загинув, двоє отримали поранення

За минулу добу, 28 жовтня, зафіксовано збільшення обстрілів українських позицій з боку бойовиків на Донецькому напрямку. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

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"Увечері ворог двічі і по декілька годин обстрілював з піхотного озброєння наші опорні пункти в Авдіївській промзоні. Українські бійці симетрично і жорстко відповідали противнику. Під час цього протистояння близько 21 години загинув один військовослужбовець сил АТО", – йдеться у заяві.

Наприкінці доби під гранатометним вогнем ворога опинились цивільні будинки мирних мешканців околиць Авдіївки.

Крім того, увечері бойовики з великокаліберних кулеметів били у районі Опитного, Пісків та Зайцевого.

На Приморському напрямку удень окупанти випустили понад 20 мін калібру 82 міліметри по житловому сектору селища Водяне. Після 18 години під кулеметним вогнем найманців опинились позиції української армії біля Старогнатівки і Широкиного.

За минулу добу незаконні збройні формування 16 разів порушили перемир’я. У відповідь військовослужбовці Збройних сил України 13 разів застосовували піхотне озброєння на ураження ворога.

Унаслідок бойових дій один український воїн загинув, ще двоє отримали поранення.