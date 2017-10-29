Бойовики упродовж дня 5 разів порушили режим "тиші" - штаб АТО

Від опівночі бойовики 5 разів порушили режим «тиші». Внаслідок бойових дій втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook у зведенні станом на 18.00 29 жовтня.

«Від початку доби у районі проведення АТО бойовики не припиняли вогневі провокації, при цьому поодиноко застосовуючи міномети. Так, уночі з 82-міліметрових мінометів окупанти били по оборонцях Старогнатівки, що на Приморському напрямку. А під гранатометний вогонь потрапили укріплення сил АТО біля Водяного», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на Донецькому напрямку противник двічі вів вогонь із піхотного озброєння на підступах до Пісків.

З цієї ж зброї проросійські найманці обстріляли українські позиції на Луганському напрямку неподалік Кримського.