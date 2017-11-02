Частину членів угруповання Вагнера вербували в колоніях - СБУ

Частину членів приватної військової компанії Вагнера вербували в колоніях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції начальник апарату голови СБУ Ігор Гуськов.

«Ще одним місцем, за нашими даними, і ми сьогодні надамо докази, де відбувається вербування найманців Вагнера, це колонії, де відбувають покарання. Підбираються люди, які мають військову підготовку з кримінальним минулим. Не йдеться про розкрадання якогось дрібного майна, крадіжки, йдеться про тяжкі злочини», - сказав Гуськов.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня голова СБУ Василь Грицак заявив, що СБУ встановила причетність ПВК Вагнера до збройного конфлікту на Донбасі і в Сирії. За його словами, СБУ встановила 1 тис. 587 осіб - членів ПВК Вагнера, загалом їх близько 5 тис. осіб. Тренувальна база цієї ПВК розташована в Краснодарському краї РФ.

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Грицак наголосив, що «цей проект російських спецслужб дає змогу кремлівським політикам впевнено говорити на публіку і міжнародному співтовариству фрази «Їх (російських військових) там немає» або «Ми їх туди не посилали».

За даними спецслужб, 95% членів ПВК Вагнера є громадянами Росії, також встановлено особи близько 40 громадян України, яких готували для диверсій в Україні. Крім того, СБУ відомо про те, що є близько 100 бойовиків з однієї з балканських країн, які мають стосунок до ПВК Вагнера.