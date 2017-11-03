У лікарні помер боєць Нацгвардії
18:41, 03 листопада 2017Війна
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У лікарні помер боєць Нацгвардії, який підірвався на міні під Мар’їнкою.
Один нацгвардієць помер раніше унаслідок підриву / kremenchug.pl.ua
У військовому шпиталі Маріуполя під час реанімаційних заходів помер старший солдат-контрактник Сергій Курбатов. Про це повідомила прес-служба НГУ.
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До медзакладу його доставили гелікоптером з Покровська після проведеної операції. 37-річний солдат служив водієм-санітаром у військовій частині 3035.
Нагадаємо, Курбатов отримав уламкове поранення під Мар’їнкою внаслідок підриву на міні 1 листопада під час виконання службово-бойового завдання. Майор Сергій Сиротенко загинув на місці, а Курбатова госпіталізували до військово-медичного госпіталю міста Покровська Донецької області.
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