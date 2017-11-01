На Донбасі загинув офіцер Нацгвардії (фото)

У зоні проведення АТО загинув офіцер Нацгвардії Сергій Сиротенко. Про це повідомляє прес-служба НГУ.

Близько 11:30 1 листопада під час виконання бойового завдання в районі Мар’їнки, за попередніми даними, унаслідок підриву на міні майор отримав пошкодження, не сумісні з життям.

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Ще один військовослужбовець за контрактом отримав осколкове поранення – зараз йому надають медичну допомогу в лікувальному закладі.

Сиротенко був призваний за мобілізацією у лютому 2015 року. З червня 2016 року – на військовій службі за контрактом. У загиблого залишилися дружина і двоє дітей.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в результаті зіткнень біля Донецького аеропорту загинув грузин-доброволець полку "Азов" Георгій Саралідзе.