СММ ОБСЄ продовжує фіксувати в Луганську військову техніку та озброєних чоловіків

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) продовжують фіксувати в окупованому Луганську військову техніку та озброєних чоловіків.

Про це повідомляється на сторінці СММ ОБСЄ у соціальній мережі Facebook.

"Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ продовжує фіксувати наявність машин військового типу та присутність невстановлених озброєних осіб (у багатьох з них білі нарукавні пов’язки та приховані обличчя) у центрі міста Луганськ", - йдеться у повідомленні.

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У СММ зауважили, що загалом ситуація в місті спокійна. «Утім команді СММ, що здійснювала патрулювання, невстановлені озброєні особи відмовили в доступі до перехрестя вулиць Лермонтова та Радянської", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг прибув до Луганська з метою моніторингу ситуації разом з іншими спостерігачами.

Як повідомляв УНІАН, за словами члена колегії МВС, народного депутата Антона Геращенка, 21 листопада в Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків «ЛНР» Ігорем Плотницьким і Ігорем Корнетом, а до протистояння було долучено бойовиків ватажка «ДНР» Олександра Захарченка і ФСБ РФ.

Того ж дня президент України Петро Порошенко у зв'язку із загостренням ситуації в Луганську скликав позачергове засідання Військового кабінету Ради національної безпеки і оборони України, під час якого заявив, що Збройні сили України готові до будь-якого розвитку подій для забезпечення безпеки мирного населення.

За словами міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, у Луганську відбуваються розбірки не тільки між місцевими бандами, а й між російськими спецслужбами.

Як повідомив сьогодні, 22 листопада, речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко, ЗСУ перебувають у стані постійної бойової готовності. «Якщо ситуація буде загострюватись, ми будемо вживати всі необхідні заходи для того, щоб ворог не просунувся вперед», - сказав він.

Він також зауважив, що інформація про те, що з Росії на територію «ЛНР» зайшли танки, не підтвердилась. «Було зафіксовано колони військової техніки з особовим складом, бронетранспортери. Інформація про танки, які начебто заходили, не підтвердилась. Річ у тім, що у Луганську та навколо і так достатньо цієї техніки», - зазначив Лисенко.