Російські танки в окупованому Луганську: Порошенко провів екстрене засідання Воєнного кабінету

Президент Петро Порошенко провів екстрене засідання Воєнного кабінету РНБО у зв'язку з ситуацією в окупованому Луганську. Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Глава держави заслухав доповідь про останні події від присутніх керівників силових відомств, зокрема щодо незаконного перетину російськими танками українського кордону в Краснодонському районі Луганської області, а також почастішання випадків провокацій з боку бойовиків.

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"У зв'язку із збільшенням кількості російських військових, а також активізацією найманців українські Збройні Сили готові до будь-якого розвитку подій задля забезпечення безпеки мирного населення", – підкреслив президент.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада, у центрі Луганська під колишнє управління МВС підігнали БТР, будинок оточили озброєні люди, деякі з ручними гранатометами. 20 листопада ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький своїм указом зняв з посади "міністра МВС" Ігоря Корнета. Корнет відмовився підкорятися цим наказом. Невідомі заблокували доступ до адміністративних будівель, співробітники розпущені по домівках.

Пізніше Корнет, коментуючи захоплення центру Луганська озброєними людьми, заявив про "припинення діяльності української диверсійно-розвідувальної групи" і спростував свою відставку. Однак Плотницький запевняє, що велика кількість людей в центрі Луганська є "продовженням кадрових змін після відсторонення в понеділок міністра внутрішніх справ від посади". Також він заявляє, що сьогоднішній путч в Луганську - це "спроба певних структур МВС таким способом оскаржити рішення суду та клопотання комітету Народної ради "ЛНР", а заяви Корнета не мають юридичної сили.

Жителі Луганська також опублікували відео, на якому видно, що в місто зайшла колона з декількох десятків одиниць бронетехніки.