ЗМІ оцінили ймовірність зміни ватажка "ЛНР"

Наразі Кремль схилився на бік "глави МВС ЛНР" Ігоря Корнета, точніше – його куратора, ФСБ Росії.

Тому Владиславу Суркову, помічнику Путіну, з ватажком "ЛНР" Ігорем Плотницьким, найімовірніше, доведеться прогнутися. Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на власні джерела.

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"Водночас, найімовірніше, змінювати ватажка "ЛНР" не будуть – для збереження загальної картини благополуччя. Його просто поставлять у жорсткі рамки, а "управління" самопроголошеною "республікою" перейде в руки блоку силовиків РФ. Судячи з усього, розбірки між двома таборами не закінчаться так просто. Якщо у попередні роки всі наїзди команди Суркова на команду російських силовиків вдавалося врегулювати більш або менш тихо, то цього разу вгамувати озброєних "бунтарів" буде непросто", - пояснило джерело.

Крім того, як зазначило джерело, у соцмережах активно обговорюють останні відео на сайті Плотницького, помічаючи, що з вікон кабінету, де відбуваються події, не видно снігу, який випав напередодні, що може говорити про те, що сюжети були підготовлені заздалегідь.

Як повідомляв УНІАН, за словами члена колегії МВС, народного депутата Антона Геращенка, 21 листопада в Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків «ЛНР» Ігорем Плотницьким та Ігорем Корнетом, а в протистояння були залучені бойовики ватажка «ДНР» Олександра Захарченка і ФСБ РФ.

Пізніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила про наявність автомобілів військового типу і присутність озброєних людей, які перекрили частину вулиці Коцюбинського в Луганську навколо будівлі, де раніше розміщувалося обласне управління МВС України.