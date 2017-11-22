Геращенко стверджує, що Плотницький перебуває на території Росії

Народний депутат України від фракції "Народний фронт" Антон Геращенко заявляє, що ватажок бойовиків «ЛНР» Ігор Плотницький перебуває на території Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Геращенко заявив у коментарі журналістам.

"Дві маріонетки Російської Федерації не поділили між собою потоки грошей від контрабанди і інших злочинів - це Плотницький і Ігор Корнет", - сказав він, коментуючи ситуацію в Луганську.

"ФСБ курує маріонеткою Корнетом, а Сурков - радник президента Путіна - курував Плотницьким. Плотницький зараз на території Російської Федерації. Він турбується, що Корнет його просто вб'є", - сказав депутат.

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На думку Геращенка, в подальшому російське керівництво визначить, чи «Плотницький продовжить керувати окупованою територію, чи Корнет».

Депутат, жартуючи, додав, що "ставить на Корнета", адже "Плотницький себе вичерпав".

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада народний депутат України Антон Геращенко (фракція "Народний фронт") заявив, що в окупованому Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків «ЛНР» Ігорем Плотницьким і Ігорем Корнетом, а до протистояння було залучено бойовиків ватажка «ДНР» Олександра Захарченка і ФСБ РФ.

Пізніше у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ повідомили про наявність в Луганську машин військового типу і присутність озброєних осіб, які перекрили частину вулиці Коцюбинського, навколо будівлі, де раніше було розміщене Управління Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області.

Президент України Петро Порошенко того ж дня у зв'язку із загостренням ситуації в окупованому Луганську скликав позачергове засідання Військового кабінету Ради національної безпеки і оборони України, під час якого заявив, що Збройні сили України готові до будь-якого розвитку подій для забезпечення безпеки мирного населення.