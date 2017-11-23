В окупованому Луганську озброєні бойовики розблокували частину вулиць - соцмережі

В окупованому Луганську озброєні бойовики розблокували частину вулиць. Про це повідомляє спільнота "Інший Луганськ".

"Зелених чоловічків" з білими пов'язками не видно. ЗУшку (зенітна установка, - ред.) прибрали, частина вулиць дійсно розблокували. Можливо це пов'язано з вірогідним від'їздом Плотницького", - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, за словами члена колегії МВС, народного депутата Антона Геращенка, 21 листопада в Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків «ЛНР» Ігорем Плотницьким та Ігорем Корнетом, а до протистояння були залучені бойовики ватажка «ДНР» Олександра Захарченка і ФСБ РФ.

Пізніше у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявили про наявність автомобілів військового типу і присутність озброєних людей, які перекрили частину вулиці Коцюбинського в Луганську навколо будівлі, де раніше розміщувалося обласне управління МВС України.

23 листопада "Нова газета" повідомила, що ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький втік з окупованого Луганська в Росію.