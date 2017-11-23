Ватажок "ЛНР" Плотницький втік з окупованого Луганська - ЗМІ

Автомобільний кортеж, в якому перебувають ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький, керівник його адміністрації Ірина Тейцман, голова ДТРК "ЛНР" Анастасія Шуркаєва і низка інших осіб, виїхав з території окупованого Луганська до Росії.

"Урядові" будівлі при цьому досі оточені озброєними людьми, серед яких, імовірно, співробітники "МВС ЛНР" і "міністерства держбезпеки" сусідньої "ДНР", передає "Новая газета".

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Як повідомляв УНІАН, за словами члена колегії МВС, народного депутата Антона Геращенка, 21 листопада в Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків «ЛНР» Ігорем Плотницьким і Ігорем Корнетом, а до протистояння були залучені бойовики ватажка «ДНР» Олександра Захарченка і ФСБ РФ.

Пізніше у Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявили про наявність автомобілів військового типу і присутність озброєних людей, що перекрили частину вулиці Коцюбинського в Луганську навколо будівлі, де раніше розміщувалось обласне управління МВС України.

Президент України Петро Порошенко у зв'язку із загостренням ситуації в Луганську скликав позачергове засідання Військового кабінету Ради національної безпеки і оборони України, під час якого заявив, що Збройні сили України готові до будь-якого розвитку подій для забезпечення безпеки мирного населення.