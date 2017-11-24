Росія збільшила військовий контингент на окупованому Донбасі через конфлікт між кримінальними угрупуваннями - Турчинов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що Росія збільшила військовий контингент через конфлікт між різними кримінальними угрупуваннями на окупованому Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві.

«Відбувається конфліктна ситуація між різними кримінальними угрупуваннями, які входять до окупаційної адміністрації на окупованих територіях сходу нашої країни», - зазначив Турчинов.

«У зв’язку з цим загостренням російське військове керівництво збільшило військовий російський контингент, який перебуває на окупованій території. У зв’язку з цим виникли деякі проблемні питання, зокрема, і ті військові зіткнення, про які ми з вами сьогодні знаємо», - додав секретар РНБО.

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Як повідомляв УНІАН, 21 листопада в Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків «ЛНР» Ігорем Плотницьким та Ігорем Корнетом, до протистояння були залучені бойовики ватажка «ДНР» Олександр Захарченка і ФСБ РФ. У центрі Луганська спостерігачі СММ ОБСЄ бачили велику кількість військової техніки і озброєних осіб, було перекрито дороги і заблоковано роботу установ.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що в Луганську відбуваються розбірки не тільки між місцевими бандами, а й між російськими спецслужбами.

23 листопада радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що Плотницький виїхав до Росії, а в окупований Луганськ увійшли регулярні підрозділи армії РФ чисельністю близько однієї тисячі військовослужбовців, включаючи спецназ ГРУ і спецназівців МВС РФ, а також важка техніка: танки, БТР, артустановки.