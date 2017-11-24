Новий ватажок "ЛНР" отримував орден від Ющенка і боровся із Плотницьким за контроль над контрабандою – ЗМІ

Сьогодні ватажок «ЛНР» Ігор Плотницький подав у відставку, а його місце до «виборів» зайняв глава «Міністерства держбезпеки» Леонід Пасічник.

До подій на Донбасі Пасічник працював в СБУ Луганської області і займав там серйозну посаду - начальника підрозділу з боротьби з контрабандою головного відділу "К", передає «Страна.юа».

Як зазначає видання, фактично, під його контролем були всі переміщення товарів через україно-російський кордон. У 2006 році у Пасічника був великий успіх – на пункті "Ізварине" він затримав партію контрабанди ціною майже в 2 мільйони доларів.

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Як пише сайт "Миротворець", який вніс Пасічника в свої списки, правоохоронець тоді "принципово відмовився від хабара". За це в 2007 році президент Ющенко нагородив підполковника Пасічника орденом "За військову службу в Україні".

У жовтні 2014 року Пасічник стає "міністром держбезпеки" у луганських сепаратистів. Носить позивний "Магадан" - його батько працював на золотих копальнях, і сім'я Пасічників у 1975 році переїхала жити в Магадан.

Леонід Пасічник закінчив Донецьке вище військово-політичне училище.

У січні 2016 року Пасічник дав інтерв'ю сепаратистському каналу «Анна Ньюс», у якому виклав свої погляди на те, що відбувається з "республіками" і в Україні. Під час Майдану, говорив Пасічник, «ми всі чекали, що Янукович збереться з духом, віддасть наказ – і все це закінчиться».

За оцінкою сайту «Укррудпром», що займається висвітленням діяльності фінансово-промислових груп, вже на посаді голови «МДБ ЛНР», Пасічник був замішаний у низці корупційних схем і мав відношення до кришування контрабанди.

Повідомляється, що в 2015 році між групами Пасічника та Плотницького розгорнулася жорстка конкуренція за контроль над контрабандними та іншими потоками, зовнішнім проявом якої став арешт колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості «ЛНР» Ляміна без згоди Плотницького.