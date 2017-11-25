Промивання мізків триватиме: у "ЛНР" після втечі Плотницького відновило мовлення місцеве ТБ

Сьогодні луганська телерадікомпанія "ДТРК ЛНР" відновила мовлення. Про це було оголошено в інформаційній програмі "Вести-экспресс".

Зазначається, що підконтрольна угрупованню "ЛНР" компанія на деякий час припиняла мовлення нібито через пошкодження обладнання. Причини пошкодження ведучою програми названі не були, передають "Новости Донбасса".

Зазначимо, що канал також відновив мовлення в інтернеті.

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22 листопада тодішній ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький звинуватив у припиненні мовлення "ДТРК ЛНР" людей звільненого "міністра "МВС" Ігоря Корнета.

Корнет звинувачував голову "ДТРК ЛНР" Анастасію Шуркаєву у зв'язках з українськими спецслужбами. Де зараз перебуває Шуркаєва – невідомо. За інформацією ЗМІ, вона залишила Луганськ разом з Плотницьким.

Вчора в "ЛНР" оголосили, що Плотницький подав у відставку "за станом здоров'я". Замість нього виконувачем обов'язків ватажка "ЛНР" став "глава "МДБ ЛНР" Леонід Пасічник.