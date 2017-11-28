Подробиці запеклого бою біля Кримського: військові виходили на перехоплення групи терористів (відео)

Бійці АТО розповіли подробиці бою поблизу Кримського, в результаті якого загинули четверо військових.

За словами військовослужбовців, мобільна група виходила на перехоплення ДРГ ворога чисельністю 10-12 осіб. Про це йдеться в сюжеті "Військового телебачення України".

Читайте також"Куля прошила мозок навиліт": стало відомо про стан поранених на Луганщині українських військових

"Близько 7.50-8.00 зафіксували рух невпізнаної групи з боку терористів чисельністю 10-12 людей, яка рухалася у напрямку до Бахмутської траси з метою перетнути її... Стався вихід на перехоплення ворожої групи. Зав'язався бій - вони почали відходити, а група почала переслідування... і потрапила в засідку", - розповів один український військовий.

Також він уточнив втрати: четверо бійців АТО загинули, троє були поранені, один потрапив у полон.

Як повідомляв УНІАН, двоє військовослужбовців ЗСУ, які вважалися загиблими під час бойового зіткнення з ворогом біля Кримського, вийшли з-під обстрілу і повернулися до своїх підрозділів.