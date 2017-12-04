На Донбасі в одній з частин бойовиків розслідується 17 правопорушень російських військових - розвідка

14:24, 04 грудня 2017
Війна
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"Розпочато розслідування 17 правопорушень, скоєних російськими військовослужбовцями. 4 злочинців бойовики взяли під варту", - повідомив Мотузяник.

У частинах російсько-окупаційних військ продовжує зростати кількість злочинів / фото amurburg.ru

В одній з частин бойовиків на Донбасі розпочато розслідування 17 правопорушень, скоєних російськими військовослужбовцями. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, посилаючись на дані Головного управління розвідки Міноборони України.

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«У з’єднаннях і частинах російсько-окупаційних військ на окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжує зростати кількість злочинів. Зокрема, 2 грудня в одній з частин так званого 2-го армійського корпусу противника розпочато розслідування 17 правопорушень, скоєних російськими військовослужбовцями. 4 злочинців бойовики взяли під варту», - повідомив Мотузяник.

Раніше стало відомо, що бойовики на Донбасі готують новий пропагандистський проект за вказівкою Кремля.

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Теги: #російські військові на Донбасі#росіяни на Донбасі