"Дурість і нісенітниця": російський генерал заперечує свою причетність до загибелі МН17

Російський генерал-полковник Микола Федорович Ткачов, якого The Insider і Bellingcat у своєму розслідуванні назвали ключовим фігурантом у справі про збитий над Донеччиною малайзійський "Боїнг" MH17, назвав цю інформацію "дурістю", передає "ТАСС".

«Я не знаю, хто там говорить, але це очевидна дурість і нісенітниця. Я багато років живу в Єкатеринбурзі, займаюся військово-патріотичним вихованням діточок. Перебуваю в постійному контакті з громадськими організаціями, беру участь у різних публічних заходах і завжди в полі зору засобів масової інформації. Більше мені додати нічого», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, в спільному розслідуванні The Insider і Bellingcat вдалося встановити особу ключового фігуранта, розшукуваного Спільною слідчою групою у справі про збитий над Донеччиною малайзійського "Боїнгу" MH17, - це генерал-полковник Микола Федорович Ткачов з позывним "Дельфін", головний інспектор Центрального військового округу Росії.

Те, що голос розшукуваного слідством особи ідентичний голосу генерала Ткачова, підтвердили дві незалежні експертизи. Сам Ткачов заперечує, що був в Україні.