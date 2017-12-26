Захарченко заявив про готовність обміняти полонених українців завтра опівдні
У полоні контрольованих Росією бойовиків на окупованому Донбасі перебувають 170 громадян України.
Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявляє, що підписав указ про "помилування" полонених українців, що підлягають майбутньому обміну. Про це повідомляють ЗМІ бойовиків.
За його словами, процедура обміну призначена на 13:00 (за місцевим часом), тобто на 12:00 по Києву.
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Як повідомляв УНІАН, 25 грудня Геращенко заявила, що в полоні контрольованих Росією бойовиків на окупованому Донбасі перебувають 170 громадян України.
15 листопада президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що «зробить все від нього залежне, щоб провести обмін полоненими з Україною.
«Я зроблю все, що від мене залежить, переговорю з керівництвом «Донецької республіки» і «Луганської республіки». Сподіваюся, що те, що ви пропонуєте, буде реалізовано якомога швидше», - сказав Путін, відповідаючи на прохання лідера руху «Український вибір» Віктора Медведчука сприяти обміну.
Медведчук попросив Путіна «звернутися» до лідерів російських бойовиків і провести перший етап обміну за формулою «всіх на всіх». За його словами, 380 осіб могли б повернутися додому: українська сторона готова звільнити 306 осіб, російські бойовики - 74 людини.
«Це був би дуже серйозний крок у реалізації Мінських угод з питань миру на Донбасі», - сказав Медведчук.
25 грудня Медведчук заявив, що місце і точний час обміну полоненими 27 грудня встановлено, але не оприлюднюється з міркувань безпеки.