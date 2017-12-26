Українська делегація у переговорах зі звільнення заручників летить на Донбас (фото)

Представники української сторони у переговорах щодо звільнення заручників сьогодні летять на Донбас.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

«З омбудсменом Валерією Лутковською, представниками Генпрокуратури, експертами мінської гуманітарної підгрупи, представниками СБУ і Міноборони вилітаємо на Донбас», - написала Геращенко, розмістивши фото з літака.

«Навіть у літаку – працюємо», - зазначила вона.