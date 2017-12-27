В СБУ розповіли, що на Донбасі бойовики все ще утримують 103 заручників

Голова Служби безпеки України Василь Грицак наголошує, що на окупованому Донбасі контрольовані Росією бойовики все ще утримують 103 українських заручників.

Як повідомляє прес-центр СБУ, Служба безпеки України вітає звільнення 74 українських заручників, яких незаконно утримували в окупованих Донецьку та Луганську.

«Ви вдома! Кожен боєць мріє сказати матері, дружині, родині ‒ я вдома! Країна зробила все можливе, щоб ви могли обійняти своїх рідних перед новорічними святами. Вибачте, що так довго! Ми не закінчимо процес обміну, поки кожен з наших побратимів не повернеться до дому. Україна з вами!», ‒ заявив Грицак.

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За його словами, таким чином, на сьогодні вже звільнено або знайдено 3 тис. 215 осіб.

При цьому наголошується, що в заручниках політики Росії як країни–агресора залишаються, зокрема Сергій Глондар, Богдан Пантюшенко, Олександр Коріньков, Микола Карпюк, Станіслав Клих та інші захисники України, які вже понад три роки незаконно утримуються на території ОРДЛО і РФ.

Загалом заручниками є ще 103 особи в Донецьку та Луганську, десятки - у Росії.

«Ми знаємо кожного з них поіменно. І ми не зупинимось, поки не звільнимо всіх! Для нас також є пріоритетом ‒ пошук та повернення до своїх рідних 402 безвісти зниклих осіб», ‒ підкреслив Грицак.

Голова СБУ видав розпорядження відповідним підрозділам активізувати роботу з їхнього пошуку. «На жаль, на сьогодні частина Донецької та Луганської областей окупована російськими найманцями, і не маємо доступу на окуповану територію. Але ми впевнені, що питання контролю – це питання часу», ‒ зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 грудня, на Донбасі з полону контрольованих Росією бойовиків визволено 74 українця.