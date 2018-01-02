Бойовики порушують "різдвяне перемир’я", бо їхні ватажки зацікавлені у загостренні протистояння – українська СЦКК

Українська сторона Спільного центру контролю і координації припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі (СЦКК) вважає, що бойовики порушують «різдвяне перемир’я», оскільки їхні ватажки зацікавлені у подальшому загострені протистояння.

Про це Українська сторона СЦКК повідомляє на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

«Бойовики НЗФ ОРДО/ОРЛО вже в перший день нового року порушили взяті на себе зобов’язання щодо дотримання режиму припинення вогню, застосувавши при цьому зброю, яка заборонена відповідно до Мінських домовленостей», - сказано у повідомленні.

Зокрема, окупанти обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї підрозділи Збройних сил України поблизу Водяного та Павлополя (Донецька область), також біля Павлополя бойовики випустили із мінометів 5 мін калібру 82 мм.

Крім того, найманці НЗФ застосовували міномети під час обстрілів позицій української армії районі населеного пункту Луганське (Луганська область).

«Українська сторона СЦКК пов’язує продовження обстрілів позицій підрозділів ЗС України під час встановленого «новорічно-різдвяного» режиму припинення вогню, у тому числі, зі зброї, яка заборонена Мінськими домовленостями, з неспроможністю керманичів НЗФ ОРДО/ОРЛО дотримуватися взятих на себе будь-яких зобов’язань та їх зацікавленістю у подальшому загостренні збройного протистояння», - підкреслюється у повідомленні.

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Українська сторона СЦКК наголошує, що підрозділи ЗСУ у зоні проведення АТО на території Донецької та Луганської областей безумовно дотримуються Мінських домовленостей та забезпечують виконання усіх заходів щодо дотримання режиму тиші по всій лінії розмежування сторін на сході України, незважаючи на брудні провокації проросійських терористичних військ.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі було домовлено про встановлення новорічно-різдвяного перемир’я з опівночі 23 грудня, однак окупанти порушують домовленості.

Минулої доби на Донбасі російсько-терористичні війська 5 разів порушили режим тиші, в результаті обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.