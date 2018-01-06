Доба в АТО: бойовики стріляють з мінометів та кулеметів, поранено військового

На Донбасі бойовики продовжують обстрілювати із забороненого Мінськими домовленостями озброєння позиції Збройних Сил України. В наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав поранення.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook, стан здоров’я українського захисника характеризується як задовільний, а його життю ніщо не загрожує.

"На Луганському напрямку, пізно ввечері, ворог майже годину вів вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО зі 120-мм мінометів та великокаліберних кулеметів у районі Світлодарської дуги. Десять мін цього калібру розірвалися довкола населеного пункту Луганське", - йдеться у повідомленні.

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На Донецькому напрямку у першій половині доби бойовики зосередили свою вогневу активність поблизу шахти Бутівка та обстріляли наших захисників спочатку з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а згодом – із мінометів калібру 82-мм.

Раніше повідомлялося, що бойовики здійснюють хаотичну стрілянину на Донбасі.