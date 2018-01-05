"У діях ворога відчувається страх": бойовики здійснюють хаотичну стрілянину на Донбасі - штаб

Бойовики провокують українських військових на Донецькому напрямку, з погіршенням погодних умов починають хаотичну стрілянину.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

"Бойовики провокують українських захисників з боку Донецька. Після оголошення новорічно-різдвяного перемир’я ворог не вгамувався. Проте обстріли стали нерегулярними і, здебільшого, носять провокаційний характер", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що в новорічну ніч бойовики "привітали" українських захисників зі стрілецької зброї. В наступні дні окупанти збільшили інтенсивність обстрілів і застосували гранатомет.

"Захисники Донецького напрямку вогонь у відповідь не відкривають і дотримуються перемир’я до тих пір, поки це реально не загрожує життю наших воїнів чи можливому прориву ДРГ російсько-окупаційних військ", - зауважили у штабі.

"У діях ворога відчувається страх. Із погіршенням погоди та в умовах поганої видимості окупанти починають хаотичну стрільбу. Стріляючи в туман, вони показують, що бояться наших захисників, які у важких метеоумовах посилюють спостережні пости", - додали військові.

Як повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби зафіксовано два обстріли позицій Збройних сил України на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ, внаслідок бойових дій один український військовослужбовець зазнав поранення.