"У діях ворога відчувається страх": бойовики здійснюють хаотичну стрілянину на Донбасі - штаб
Бійці АТО дотримуються перемир’я, доки це не загрожує життю військових.
Бойовики провокують українських військових на Донецькому напрямку, з погіршенням погодних умов починають хаотичну стрілянину.
Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.
"Бойовики провокують українських захисників з боку Донецька. Після оголошення новорічно-різдвяного перемир’я ворог не вгамувався. Проте обстріли стали нерегулярними і, здебільшого, носять провокаційний характер", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожВолонтер розповів про головні проблеми української армії
Зазначається, що в новорічну ніч бойовики "привітали" українських захисників зі стрілецької зброї. В наступні дні окупанти збільшили інтенсивність обстрілів і застосували гранатомет.
"Захисники Донецького напрямку вогонь у відповідь не відкривають і дотримуються перемир’я до тих пір, поки це реально не загрожує життю наших воїнів чи можливому прориву ДРГ російсько-окупаційних військ", - зауважили у штабі.
"У діях ворога відчувається страх. Із погіршенням погоди та в умовах поганої видимості окупанти починають хаотичну стрільбу. Стріляючи в туман, вони показують, що бояться наших захисників, які у важких метеоумовах посилюють спостережні пости", - додали військові.
Як повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби зафіксовано два обстріли позицій Збройних сил України на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ, внаслідок бойових дій один український військовослужбовець зазнав поранення.