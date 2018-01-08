"Стрьомний крок": волонтер прокоментував відкликання Росією членів СЦКК

Спільний центр контролю і координації припинення вогню (СЦКК) на Донбасі "гасив" безліч збройних сутичок на ранніх стадіях.

Про це заявив волонтер і засновник фонду "Повернися живим" Віталій Дейнега в ході чату для "Главреда", коментуючи нещодавній вихід російських військовослужбовців зі складу СЦКК в районі конфлікту на Донбасі.

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"Дуже хр*ові (про подальші плани Москви - ред.). Це дуже "небезпечний" крок, який повністю призведе до ескалації на фронті. Оскільки СЦКК допомагав розтягувати сторони конфлікту на більш ранніх стадіях. Більшість великих боїв починалися з малого - спочатку хтось стріляє з автомата, йому відповідають з кулемета, потім - з гранатомета, потім - з міномета, танку, гаубиці, а потім виїжджають РСЗВ. Якщо не буде спільного центру контролю, нікому буде зупиняти цю історію на фазі мінометів. Я думаю, що росіяни це чудово розуміють, і саме такого результату добиваються", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня в МЗС РФ заявили, що Росія припиняє роботу своїх представників у СЦКК через нібито «напружену морально-психологічну ситуацію» й «зневажливе ставлення українських військовослужбовців» до російських військових. Також у МЗС РФ відзначили, що ще однією причиною відкликання офіцерів є запровадження Україною з 1 січня 2018 року нового порядку в'їзду й перебування громадян Росії. Зокрема, росіяни не хочуть здавати відбитки пальців.

У МЗС України вважають, що рішення РФ про відкликання своїх військових із СЦКК суттєво підриває Мінські угоди.

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ повідомили, що місця відкликаних із СЦКК російських офіцерів зайняли бойовики.

20 грудня Марчук повідомив, що Росія готова повернути своїх військових до СЦКК за певних умов: «Затвердження положення про СЦКК, їхній статус, гарантії безпеки тощо».