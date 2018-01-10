Спостерігачі ОБСЄ за добу зафіксували понад 240 вибухів на Донбасі

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували понад 240 вибухів у Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії у період з 19:30 7 січня до 19:30 8 січня, який оприлюднено на сайті ОБСЄ.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою добою (зафіксувавши приблизно 235 вибухів супроти орієнтовно 150)", - йдеться у звіті.

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Зокрема, пізно ввечері 8 січня та вночі 9 січня спостерігачі, перебуваючи в центрі підконтрольного бойовикам «ДНР» Донецька, чули 16 вибухів невизначеного походження за 5–12 км на північний захід.

Також удень 9 січня, здійснюючи моніторинг на центральному залізничному вокзалі Донецька, упродовж орієнтовно години команда місії чула 44 вибухи невизначеного походження і близько 50 черг із великокаліберного кулемета - усе за 3–5 км на захід.

Разом з тим 9 січня, перебуваючи за 1 км від підконтрольного уряду с. Пищевик, члени патруля місії чули 10 вибухів, оцінених як постріли з озброєння невстановленого типу, та 1 вибух невизначеного походження - усе за 1–2 км на північний схід, а також 9 вибухів невизначеного походження й вогонь зі стрілецької зброї на невстановленій відстані на північний схід.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія зафіксувала аналогічну кількість порушень режиму припинення вогню та меншу кількість вибухів (6), якщо порівнювати з попередньою добою (12 вибухів)", - заявили спостерігачі.

Так, 9 січня, перебуваючи у підконтрольному «ЛНР» селищі Калинове (60 км на захід від Луганська), команда СММ чула понад 30 черг із гармати бойової машини піхоти (БМП-2, 30 мм) і 20 пострілів зі стрілецької зброї - усе за 3–4 км на захід та північний захід.