Бойовики восени вирішили провести "вибори голови ДНР"

Бойовики "ДНР", які окупували частину Донецької області, мають намір провести восени 2018 року "вибори голови республіки". Про це повідомляють підконтрольні бойовикам ЗМІ.

Крім того, нинішній ватажок бойовиків Олександр Захарченко заявив, що візьме в них участь.

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Раніше повідомлялося, що 24 листопада внаслідок перевороту головою «ЛНР» став так званий «міністр державної безпеки ЛНР» Леонід Пасічник. За його словами, Плотницький «подав у відставку» за станом здоров'я через наслідки контузії. Також він повідомив, що Плотницький призначений уповноваженим «ЛНР» щодо виконання Мінських домовленостей.