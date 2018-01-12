У штабі АТО розповіли про нові випадки порушення бойовиками перемир’я

Від початку доби вздовж лінії розмежування на окупованому Донбасі бойовики 4 рази порушили новорічно-різдвяне перемир’я, позиції українських захисників поблизу Водяного бойовики обстріляли з 120-мм мінометів.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Перемир’я з вини російсько-окупаційних угруповань надалі не дотримується. Ворог продовжує здійснювати обстріли позицій Збройних cил України з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Загалом від початку доби уздовж лінії розмежування сторін зафіксовано 4 обстріли укріплень ЗСУ. У двох випадках українські воїни давали ворогу адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на Луганському напрямку бойовики вдалися до обстрілів оборонних укріплень сил АТО з піхотного озброєння. Декілька разів впродовж дня окупанти зі станкових протитанкових гранатометів вели вогонь по захисниках Троїцького, а в обідній час незаконні збройні формування прицільно стріляли у бік оборонців Катеринівки.

На Донецькому напрямку противник застосував міномети на Приазов’ї. П'ятнадцять 120-мм мін розірвалися довкола опорних пунктів поблизу Водяного.