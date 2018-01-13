На окупованому Донбасі зросла кількість злочинів бойовиків проти цивільних – Міноборони

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжує зростати кількість злочинів і протиправних дій, вчинених бойовиками проти цивільних осіб.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

«У складі з’єднань і частин 1-го і 2-го армійських корпусів російських окупаційних військ продовжує зростати кількість злочинів і протиправних дій, скоєних особовим складом, у тому числі проти цивільного населення», - сказав він.

Зокрема, за словами Гуцуляка, 11 січня військовослужбовець однієї з частин так званого «1-го армійського корпусу» при спробі пограбування оселі цивільної особи застосував вогнепальну зброю. В результаті тяжке вогнепальне поранення отримала місцева мешканка.

Він також зазначив, що в регіоні зростає кількість випадків залучення мешканців до корупційних схем, які дозволяють російськім офіцерам отримувати додаткове фінансування з метою особистого збагачення.

«На штатні посади фіктивно зачисляються місцеві мешканці, які реально до проходження військової служби не залучаються, за це вони приховано віддають командирам-благодійникам дві третини виданих їм виплат», - сказав Гуцуляк.