Російський куратор пообіцяв "прострелити голову" бойовику "ЛНР" за нестачу палива – ІС

У так званому 2-му АК "ЛНР" знову постало питання нецільової витрати палива.

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Як повідомляє «Інформаційний спротив», командування 2-го АК вирішило почати жорсткі заходи з контролю за використанням дизеля в низці частин і підрозділів, які відзначилися тим, що пустили на «поточні потреби» частково запаси палива.

Російські «радники» припускають найгірше – масштабні розкрадання командним складом палива та пускання його «наліво».

«Готується черговий перерахунок і переоблік залишків ПММ. Справа дійшла до того, що в одному з батальйонів перевіряючий росіянин пообіцяв «прострелити голову» одній «відповідальній особі» за нестачу в кілька десятків тонн дизеля, швидше за все, злитого прямо з бойової техніки», – йдеться в повідомленні ІС.