На Донбасі загинув боєць "Правого сектору" (фото)

На Донеччині ввечері 16-го січня загинув боєць "Правого сектору" Андрій Витвицький з позивним "Спікер". Про це повідомили у ПС на сторінці у Facebook.

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"Від початку Майдану боровся в лавах нашого руху. Після Майдану він присвятив себе війні", - йдеться у повідомленні.

Витвицький народився в Івано-Франківську 31 грудня 1987 року. До того, як пішов воювати в АТО, навчався у Львові у римо-католицькій семінарії. У нього залишилась мама, дружина та донька, передає ТСН.

Як повідомляв штаб АТО, під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку внаслідок підриву техніки на невідомому вибуховому пристрої дістали несумісні з життям поранення двоє військовослужбовців ЗСУ, ще п’ятеро зазнали бойових травмувань.