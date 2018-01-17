Втрати на Донбасі: під час виконання бойового завдання загинули двоє військових, п'ятеро травмованих

Під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку внаслідок підриву техніки на невідомому вибуховому пристрої дістали несумісні з життям поранення двоє військовослужбовців ЗСУ, ще п’ятеро зазнали бойових травмувань.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«З сумом повідомляємо, що сьогодні, 17 січня, під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку внаслідок підриву техніки на невідомому вибуховому пристрої поранення, несумісні з життям, дістали двоє військовослужбовців Збройних сил України. Ще п’ятеро наших воїнів зазнали бойових травмувань», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що стан здоров’я поранених задовільний. Усіх їх оперативно доправили до однієї з місцевих лікарень, де їм надається уся необхідна медична допомога.

«Командування сил антитерористичної операції висловлює співчуття рідним та близьким загиблих захисників, які віддали життя за Україну», - наголосили в штабі.

Причини та подробиці надзвичайної події з’ясовуються. На місці працює оперативна група штабу АТО, додали в прес-центрі.

Як повідомляв штаб АТО, за минулу добу, 16 січня, бойовики 3 рази порушили перемир'я – двоє бійців ЗСУ отримали поранення.