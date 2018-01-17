Втрати на Донбасі: під час виконання бойового завдання загинули двоє військових, п'ятеро травмованих
Ще п’ятеро українських військових зазнали бойових травмувань, зараз стан їхнього здоров’я задовільний.
Під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку внаслідок підриву техніки на невідомому вибуховому пристрої дістали несумісні з життям поранення двоє військовослужбовців ЗСУ, ще п’ятеро зазнали бойових травмувань.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.
«З сумом повідомляємо, що сьогодні, 17 січня, під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку внаслідок підриву техніки на невідомому вибуховому пристрої поранення, несумісні з життям, дістали двоє військовослужбовців Збройних сил України. Ще п’ятеро наших воїнів зазнали бойових травмувань», - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що стан здоров’я поранених задовільний. Усіх їх оперативно доправили до однієї з місцевих лікарень, де їм надається уся необхідна медична допомога.
«Командування сил антитерористичної операції висловлює співчуття рідним та близьким загиблих захисників, які віддали життя за Україну», - наголосили в штабі.
Причини та подробиці надзвичайної події з’ясовуються. На місці працює оперативна група штабу АТО, додали в прес-центрі.
Як повідомляв штаб АТО, за минулу добу, 16 січня, бойовики 3 рази порушили перемир'я – двоє бійців ЗСУ отримали поранення.