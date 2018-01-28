Доба в АТО: бойовики один раз обстріляли українських військових

На інших ділянках оборони, крім Донецького, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Протягом минулої доби, 27 січня, бойовики здійснили один обстріл українських позицій.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

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"Друга половина минулої доби, починаючи з 14:00, пройшла без порушень режиму тиші. До того часу, сили російсько-окупаційних угрупувань не відмовилися від організації щодо українських воїнів вогневої провокації і провели 1 обстріл позицій наших захисників", - йдеться у повідомленні.

"На Донецькому напрямку із тимчасово непідконтрольної українському уряду Пантелеймонівки вогонь у бік наших опорних пунктів неподалік населеного пункту Верхньоторецьке вів ворожий снайпер. Унаслідок його дій отримав поранення, несумісне із життям, військовослужбовець сил АТО", - повідомили у штабі.

На інших ділянках оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше стало відоме ім’я загиблого 27 січня від кулі снайпера окупантів українського військовослужбовця. Ним виявився боєць 1-го батальйону оперативного призначення резервістів імені Героя України генерала Сергія Кульчицького Мирослав Сливка з позивним "Монах".