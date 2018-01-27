В зоні АТО від кулі снайпера загинув український військовий (відео)

Бійця застрелив снайпер бойовиків біля Верхньоторецького.

Від початку доби 27 січня бойовики російсько-окупаційних бандформувань один раз обстріляли українські позиції в районі проведення антитерористичної операції, внаслідок чого загинув один військовик.

Читайте такожБойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Авдіївки, поранено військового Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з інформацією, трагедія сталася поблизу Верхньоторецького.

"На Донецькому напрямку, у районі Верхньоторецького, вогонь по наших позиціях вів ворожий снайпер. Унаслідок його дій, на жаль, отримав поранення, несумісне з життям, військовослужбовець сил АТО", – йдеться у повідомленні.