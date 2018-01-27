Стало відоме ім’я загиблого сьогодні у зоні АТО українського військового

Сьогодні у районі Верхньоторецького від вогню снайпера по позиціях українських військових один з бійців отримав поранення, несумісне із життям.

Стало відоме ім’я загиблого сьогодні від кулі снайпера окупантів українського військовослужбовця. Читайте такожОкупанти на Донбасі координують бойову підготовку з російськими військами Південного округу – Міноборони Як повідомив на своїй сторінці у Facebook волонтер Назар Приходько, загинув боєць 1-го батальйону оперативного призначення резервістів імені Героя України генерала Сергія Кульчицького Мирослав Сливка з позивним "Монах". Повідомляється, що боєць є уродженцем Хмельниччини. «Загинув сьогодні, 27.01.2018 під Верхньоторецьким від кулі снайпера. Дома залишилася мама... Спочивай з миром, Герой! Вічна Слава Тобі!», – написав Приходько. Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-центру штабу АТО, сьогодні, 27 січня, на Донецькому напрямку у районі Верхньоторецького, від вогню снайпера по позиціях українських військових один з бійців отримав поранення, несумісне із життям.

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