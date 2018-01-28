Протягом дня на Донбасі зберігається "режим тиші" - штаб

У штабі наголосили, що ситуація знаходиться під контролем Збройних сил України.

З початку доби 28 січня вздовж всієї лінії зіткнення на Донбасі продовжує зберігатися "режим тиші". Про це повідомив прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

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"Станом на 18:00 обстрілів у бік наших опорних пунктів не зафіксовано. Підрозділи української армії суворо дотримуються мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що ситуація знаходиться під контролем Збройних сил України.

"Бойові підрозділи, що виконують завдання першої лінії оборони, пильності не втрачають: знаходяться на своїх постах, укріплюють позиції та спостерігають за противником", - запевнили в штабі АТО.

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби, 27 січня, бойовики здійснили один обстріл українських позицій.