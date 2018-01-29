У розвідці розповіли про маршрути постачання на Донбас зброї з окупованого Криму

За даними розвідки, на окуповану територію сходу України зброю переправляють під керівництвом російських силовиків.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявляє, що зброю з окупованого Криму російські найманці активно використовують проти українських військовослужбовців на сході України.

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Про це він сказав у ефірі передачі “Донбас. Реалії”, повідомляє прес-служба ГУР Міноборони.

"Для постачання в ОРДЛО захопленого російською армією озброєння з окупованого Криму використовувалися два маршрути: перший – через акваторію Азовського моря; другий – територією РФ. Постачання зброї відбувається під постійним контролем російської влади. Спочатку цим займалися представники ФСБ РФ та ГРУ ГШ ЗС РФ. Сьогодні на окуповану територію сходу України зброю постачають військовослужбовці Південного військового округу ЗС РФ", - сказав Скібіцький.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова передати Україні військові кораблі і авіатехніку з окупованого Криму.

Водночас він заявив, що значний боєзапас української армії, який залишився в Криму, за даними російських військових експертів, не підлягає транспортуванню, а тільки утилізації на місці.