МЗС опрацьовує заяву Путіна про повернення Україні техніки з Криму

Міністерство закордонних справ України опрацьовує питання щодо заяви президента РФ Володимира Путіна про можливе повернення Україні військової техніки, яка залишилася в окупованому Криму.

Про це повідомила речник МЗС Мар'яна Беца. Вона також наголосила, що "питання має багато аспектів", передає "112 Україна".

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Як повідомляв УНІАН, 11 січня Путін заявив, що Росія готова передати Україні військові кораблі та авіатехніку з окупованого Криму. «Користуючись нагодою, що називається, хочу сказати: ми готові продовжити цей процес, готові передати військові кораблі України, які в Криму ще є, готові передати авіаційну техніку, бронетехніку. Щоправда, вона перебуває вся в такому жалюгідному стані, але це вже не наша справа, вона в такому практично й була, за ці роки ніким не обслуговувалася, звичайно», - сказав Путін на зустрічі з керівниками російських ЗМІ та інформагентств. За його словами, йдеться про десятки кораблів і бойових літаків.

Нагадаємо, після анексії Криму в 2014 році Росія почала передавати Україні захоплену техніку, однак після вторгнення на Донбас така передача була припинена.

15 квітня 2014 року тодішній заступник міністра оборони РФ Анатолій Антонов заявив, що Міністерство оборони РФ призупинило передачу Україні озброєння та військової техніки з Криму. На той момент було передано 389 одиниць бронетехніки, зокрема вісім вертольотів і три бойових кораблі. У МЗС РФ заявили, що РФ припинила передачу Україні озброєнь і техніки з Криму до «повного припинення українськими силовиками бойових дій».

На сьогодні в Криму залишилося 17 кораблів, катерів і суден, зокрема й 11 бойових кораблів, серед яких великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», корабель управління «Славутич», протичовнові корвети «Тернопіль» і «Луцьк», морські тральщики «Черкаси» і «Чернігів», великий підводний човен «Запоріжжя», рятувальний буксир «Кременець» та інші.