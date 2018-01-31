"ДНР" і "ЛНР" заявили про наміри створити свій "митний союз"

Терористи хочуть більш тісної економічної співпраці між "ДНР" і "ЛНР".

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко й так званий в. о. ватажка "ЛНР" Леонід Пасічник підписали "протокол про наміри створити "єдиний митний простір".

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Цей псевдодокумент передбачає більш тісне економічне співробітництво між самопроголошеними республіками, повідомляють ресурси терористів.

Також зазначається, що після підписання документа" "ДНР" і "ЛНР" зможуть взаємодіяти при організації залізничних перевезень.

Як повідомлялося, між псевдореспубліками на Донбасі йде справжня торговельна війна. У грудні 2017-го дійшло до того, що в "ДНР" фактично ввели санкції проти "ЛНР".

Так, 27 грудня набула чинності постанова ради міністрів "ДНР", яким бойовики Захарченка заборонили ввезення підакцизних товарів з території, підконтрольній бойовикам Пасічника/Корнета.