Крим повернеться до складу України після розвалу Росії - журналіст

Журналіст Лойко вважає, що є реальний сценарій повернення Україні окупованого Криму.

Письменник, військовий журналіст, автор фоторепортажів із зони бойових дій на Донбасі Сергій Лойко заявив, що Росія вкрала Крим в України.

"Росія його (Крим, - Ред.) вкрала. Це наче злодій залазить вночі до тебе в квартиру, щоб поцупити телевізор, підходить до телевізора, упаковує його, а взяти не може. Думає, оскільки я упакував його, то він мій. Так і тут", - розповів він в інтерв'ю "Апострофу".

Лойко вважає, що окупований півострів повернеться до складу України.

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"Ні, Крим, звичайно, повернеться до України. Він може повернутися в Україну за тим сценарієм, що Росія розвалиться – і тоді він просто відійде Україні, якщо не відійде Туреччині чи ще комусь. Це буде зовсім інша історія", - зазначив він.

"Але я вважаю так. Наприклад, я приходжу після Путіна до влади. Першим моїм декретом як президента Росії було б вивести війська, щоб якомога швидше перестали гинути люди. Другий декрет – повернути Крим", - додав журналіст.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.