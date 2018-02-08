Ймовірність війни між Росією і Європою зростає - ЗМІ

У документі наголошується, що процес нормалізації відносин Росії і Європи ускладнює конфлікт на сході України.

У доповіді Мюнхенської конференції з безпеки "До краю і назад?" стверджується, що ймовірність війни між Росією і Європою зростає.

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У документі, витяги з якого наводить Express.co.uk, йдеться, що ризик ненавмисного військового зіткнення між Заходом і Росією зростає через недотримання домовленостей з контролю над озброєннями, розгортання додаткових озброєнь і напруженість довкола військових навчань.

"У цьому жахливому стані справ прорахунки і нерозуміння можуть призвести до випадкового військового зіткнення", — йдеться у доповіді.

Крім того, в документі наголошується, що процес нормалізації відносин Росії і Європи ускладнює конфлікт на сході України.

Як повідомляв УНІАН, у щорічній Мюнхенській конференції з безпеки (МКБ), яка відбудеться з 16 по 18 лютого в Німеччині, візьмуть участь понад 500 лідерів високого рівня.