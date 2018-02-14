Білорусь готова відправити миротворців на Донбас: названі умови

Глава Міноборони Білорусі заявив, що білоруські миротворці можуть бути відправлені на Донбас при дотриманні певних умов.

Міністр оборони Білорусі Андрій Равков заявляє, що його країна готова відправити своїх миротворців на Донбас, якщо буде відповідне рішення Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомляє білоруський портал новин TUT.BY.

Глава оборонного відомства Білорусі розповів, за яких умов Білорусь зможе відправити миротворців на Донбас.

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"Ми маємо миротворчу роту, чисельність штату 100 чоловік, 50 - постійні, 50 - змінні", - сказав Равков, відповідаючи на питання про те, чи може Білорусь відправити миротворців на Донбас.

За його словами, ця рота "вивчає англійську мову, досвід інших країн і наразі може виконати завдання в будь-якій точці світу".

"Але рішення має ухвалювати Рада безпеки ООН, країна, до якої везуть цю роту, і країна, яка її відправляє. У нас ще рішення має ухвалювати президент. Крім того, миротворці повинні будуть підписати письмову згоду. При дотриманні цих умов ми готові виконати поставлене завдання", - сказав Равков.

Раніше у МЗС Білорусі заявляли, що готові відправити своїх миротворців на Донбас для врегулювання ситуації в регіоні. У Мінську також рекомендують підключити до мирних переговорів США.